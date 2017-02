Plus d'infos sur le spectacle Apéro Thérapie à Ussel

Quand deux colocs se posent pour se poser des questions ça peut durer... une heure quinze de rires, de non-dits et de confessions intimes !

Deux Filles, une bouteille de blanc, trois raisons de passer une bonne soirée !

Deux amies de longue date se croisent tous les jours dans l'appartement qu'elles partagent depuis des années, mais elles ne se connaissent pas vraiment...

Leur passion : L'apéro, qu'elles aiment prendre régulièrement.

Au fil des apéros, elles commencent à se livrer, et on découvre au fur et à mesure des révélations la personnalité de ces deux personnages tonitruants...

Servi par deux fabuleuses comédiennes, cette comédie percutante de Dominic Palandri nous montre les travers de chacun, avec beaucoup de décalage et d'humour. Et à la fin du spectacle, tout le monde voudra être ami avec ces deux incroyables copines.

Infos réservation :

Réservation à partir du lundi 16 janvier au 05 55 96 28 78 ou service.culture@ussel19.fr Vente des billets mardi 31 janvier et jeudi 2 février