Plus d'infos sur le spectacle La brique à Tulle

Compagnie Hendrick Van Der Zee

Distribution: mise en scène Guy Alloucherie / avec Guy Alloucherie

Une conférence drôle et touchante avec trois fois rien, quelques photos de famille et un peu de vidéo, mais surtout une bonne dose de générosité, d'humanité et de malice.

Et en Randonnées de la Culture en Corrèze :

5 avr > Meyssac

6 avr > Egletons

7 avr > Meymac

8 avr > Seilhac

Site web : http://www.septcollines.com

Infos réservation :

Réservations aux horaires de billetterie : du mardi au vendredi de 12h à 17h et les samedis de 10h à 13h ou au 05 55 26 99 10