Plus d'infos sur le concert Booze Brothers à Chanteix

Premier rendez vous culturel de l'association Tuberculture :

TROIS CAFES GOURMANDS / BOOZE BROTHERS

Samedi 18 mars 2017 - 20 h 30 à la Boîte en zinc de Chanteix

TROIS CAFES GOURMANDS / Musique folk

Guitare acoustique et Voix

Tout comme un vrai café gourmand : ces inséparables sont délicieux à souhait, variés, un peu sucré-salé, très tendance dans un registre uniquement de variété fran?aise et on en redemande !

http://troiscafesgourmands.fr/

BOOZE BROTHERS

Du punk rock ultra énergique mélangé à la musique irlandaise

textes en occitan ou en anglais, engagés et enragés contre la société de consommation dans laquelle on vit, on ressort d'un concert des Booze avec une rage celtique ...http://www.boozebrothers.info - nouvel album

Réservez vos places de concert pour : BOOZE BROTHERS - LA BOITE EN ZINC

Le prix des places est compris entre : 13.80 et 16.80 ?

Date : samedi 18 mars 2017